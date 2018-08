Robert Menasse erhält Zuckmayer-Medaille

Autor Robert Menasse wird im kommenden Jahr mit der Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. "Robert Menasse vermittelt in kritisch-ironischer Weise einen Blick auf politische und weltgeschichtliche Zusammenhänge", teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch mit. Menasse schaffe dadurch nicht nur unterhaltsame Literatur, sondern rege auch zum Nachdenken an.

SN/APA (AFP)/JOHN MACDOUGALL Seine Texte regen immer wieder zum Nachdenken an