Robert Menasse hat Zitate erfunden

Der Schriftsteller Robert Menasse hat in Essays und Reden Zitate des Politikers Walter Hallstein über die Auflösung der Nationen in Europa erfunden. Dies berichtet die deutsche Tageszeitung "Die Welt". In seinem mit der Politikwissenschafterin Ulrike Guérot verfassten Beitrag für die FAZ (von März 2013) wird der einstige Kommissionspräsident und rheinland-pfälzische CDU-Politiker Walter Hallstein mit dem Satz zitiert: "Die Abschaffung der Nation ist die europäische Idee!"

Dass dieser Satz erfunden ist, streitet Robert Menasse nicht ab. Hallstein habe es "nie so zugespitzt" gesagt, "man müsste lange Passagen zitieren, um diese Position ableiten zu können", räumte er auf Anfrage ein. Seine Form des Zitierens sei "nicht zulässig - außer man ist Dichter", sagte Menasse. Und: "Was kümmert mich das ,Wörtliche', wenn es mir um den Sinn geht." Auch zwei andere angebliche Zitate Hallsteins hat er konstruiert.

"Hallstein wollte nicht die Nationen auflösen", sagte der Historiker Heinrich August Winkler laut "Die Welt". Hallstein habe in der Rede vom 15. Oktober 1964 zwar der Idee der "nationalstaatlichen Souveränität alten Stils" und der "heutigen politischen Form der Nationen" eine Absage erteilt, aber zugleich der Folgerung widersprochen, "dass die bestehende politische Ordnung ausgelöscht, durch einen Supranationalstaat ersetzt wird". Hallstein habe sogar gefordert, die "Kraftquellen der europäischen Nationen zu erhalten, ja sie zu noch lebendigerer Wirkung zu bringen".

Menasse verbreite nach Angaben von "Die Welt" seine erfundenen Sätze in Essays und Büchern sowie in Diskussionen - wie mit Finanzminister Olaf Scholz, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und CSU-Politiker Manfred Weber.

