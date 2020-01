Roberto Cicutto neuer Präsident der Biennale von Venedig

Der italienische Filmproduzent Roberto Cicutto wird neuer Präsident der Biennale in Venedig. Dies gab Kulturminister Dario Franceschini am Montag in Rom bekannt. Er dankte zugleich dem bisherigen Präsidenten Paolo Baratta für die geleistete Arbeit. Cicutto wurde 1948 in der Lagunenstadt geboren und ging in Venedig auch zur Schule.

SN/APA (AFP/Getty)/Astrid Stawiarz Roberto Cicutto (Archivbild)