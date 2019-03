Römische Grabsteine im Zentrum St. Pöltens gefunden

In St. Pölten sind nach Angaben des Rathauses bei archäologischen Untersuchungen erstmals römische Grabsteine in situ entdeckt worden. Die zwei knapp 500 Kilo schweren Fragmente wurden auf dem Gelände des Karmeliterhofes im Stadtzentrum gefunden, teilte das Rathaus am Mittwoch mit. Die Inschriften werden derzeit von der Universität Wien gesichtet und epigrafischen Studien unterzogen.

SN/APA/MAG. JOACHIM THALER BA Die Grabsteinfragmente wiegen jeweils 500 Kilo