"Rosa oder Die barmherzige Erde" im Akademietheater

Am Ende erhielt Tobias Moretti am Samstag am Akademietheater völlig zu Recht viel Applaus für seine Darstellung des demenzkranken Bibliothekars Desire. Deutlich mehr jedenfalls als Regisseur Luk Perceval, der mit 60 sein reichlich verspätetes Burgdebüt feierte. Das von ihm zusammengestellte Stück "Rosa oder Die barmherzige Erde" erwies sich jedenfalls als schwere, nicht unproblematische Kost.

SN/APA (Jäger)/ROBERT JAEGER Moretti sorgte für viel Applaus