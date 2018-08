Rotes Kreuz war auch am zweiten Frequency-Tag gefordert

Beim diesjährigen Frequency in St. Pölten hat das Rote Kreuz mit Stand Freitag knapp vor Mitternacht 1.310 Versorgungen gezählt - und damit bereits am zweiten Festivaltag um 300 mehr als im Vorjahr. Schürf- und Schnittwunden, Insektenstiche und Kreislaufbeschwerden bildeten das Gros der Gründe für Behandlungen am Gelände. 66 Patienten wurden bisher ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

SN/APA/HERBERT P.OCZERET Bei guter Stimmung gab es doch das eine oder andere Wehwehchen