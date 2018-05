Ruiss kritisiert Mangel an Einbindung bei Kulturstrategie

Die im Regierungsprogramm festgehaltenen Pläne für eine Kunst- und Kulturstrategie sorgen bei Interessensvertretern für Ratlosigkeit: Als Vertreter der Szene am Mittwoch ein 10-Punkte-Programm für eine neue Kulturpolitik in der Stadt Wien präsentierten, erinnerte man auch an vor einigen Monaten an Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) gerichtete Vorschläge. Auf Antwort warte man bisher vergebens.

SN/APA/HANS PUNZ Gerhard Ruiss ist "not amused"