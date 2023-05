Rundgang durch die Hauptschau der Architekturbiennale: Afrika erfahren und lernen vom Kontinent

Neue Häuser schauen? War einmal. Die Architekturbiennale motiviert, aus Fehlern Lehren zu ziehen.

Vorweg: Die Hauptausstellung der 18. Architekturbiennale ist besser als ihr Motto. Die von Generalkommissärin Lesley Lokko ausgegebene Devise versprüht Unverbindlichkeitsflair, ist eine Allerweltsfloskel, die ganz und gar nicht zum Engagement und der Fokussierung auf vernachlässigte Themen der in Europa aufgewachsenen Tochter eines ghanaischen Vaters und einer schottischen Mutter passt. Konkret will die 59-Jährige die Themen Dekolonisierung und Dekarbonisierung (Reduktion von Kohlendioxidemissionen) verhandeln, erstmals in der Geschichte der venezianischen Architekturausstellung rückt sie Afrika und die afrikanische Diaspora in den Blickpunkt. "Architektur ...