"Russland zu hassen hilft niemandem"

herbst-Intendantin Ekaterina Degot will heuer im Festival den Krieg thematisieren.

Die in Moskau gebürtige Ekaterina Degot leitet seit 2018 das Festival steirischer herbst. Ob der Vertrag der 63-jährigen Intendantin verlängert wird, entscheidet sich vermutlich noch in diesem Monat.

Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie am 24. Februar vom Angriff Russlands auf die Ukraine erfuhren? Ekaterina Degot: Ich habe am 20. Februar verstanden, worauf die Situation hinauslaufen kann, deshalb bin ich für einen Tag nach Moskau geflogen, um meine Eltern zu sehen. Ich weiß nicht, wann und ob ...