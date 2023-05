Russlands wertvollste Ikone wird nach Rückgabe ausgestellt

Die 1411 von Andrei Rubljow geschaffene Dreifaltigkeitsikone gilt in Russland als wertvollstes und meistverehrtes Kunstwerk seiner Art. Trotz Kritik von Experten wird das Werk ab 4. Juni zwei Wochen lang in Moskaus Christ-Erlöser-Kathedrale ausgestellt. Das meldeten laut Kathpress russische Nachrichtenagenturen unter Berufung. Kremlchef Wladimir Putin hatte jüngst die Rückgabe des vor mehr als 100 Jahren beschlagnahmten Kunstwerks an die russisch-orthodoxe Kirche angeordnet.

BILD: SN/APA/AFP/NATALIA KOLESNIKOVA Die Dreifaltigkeitsikone am alten Standort in der Tretjakow-Galerie

Das Kulturministerium versprach demnach, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen würden, um die Sicherheit des Objekts zu gewährleisten. Nach der Ausstellung in der Kathedrale solle es restauriert werden. Die staatliche Moskauer Tretjakow-Galerie hatte sich laut Medienberichten dagegen ausgesprochen, die Ikone "Heilige Dreifaltigkeit" aus ihrer Werkstatt herauszugeben. Sie befinde sich aktuell in einem "instabilen Zustand" und müsse dringend restauriert werden. Zudem soll sie vor Beschädigungen gewarnt haben.