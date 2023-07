Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist tot

Die britische Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Sie wurde in ihrem Haus in Paris tot aufgefunden, berichteten französische Medien am Sonntag unter Berufung auf ihr nahestehende Personen.

BILD: SN/APA/AFP/GAIZKA IROZ Jane Birkin (hier 2021) ist 76-jährig verstorben

Die 76-jährige Birkin wurde im Ausland vor allem durch ihren Hit aus dem Jahr 1969 bekannt, in dem sie zusammen mit ihrem Geliebten, dem verstorbenen französischen Sänger und Songwriter Serge Gainsbourg, das sexuell eindeutige "Je t'aime...moi non plus" sang.