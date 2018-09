Saisoneröffnung in der Elbphilharmonie mit Joyce DiDonato

Mit einem umjubelten Konzert des Orchestre Revolutionnaire et Romantique unter der Leitung von Sir John Eliot Gardiner ist die Hamburger Elbphilharmonie am Sonntagabend in die neue Saison gestartet. Auf dem Programm standen ausschließlich Werke des französischen Komponisten Hector Berlioz (1803-1869), darunter seine bahnbrechende "Symphonie fantastique".

SN/APA (dpa)/AXEL HEIMKEN Die neue Saison an der Elbe ist eröffnet