Salman Rushdie sieht die Welt "in keinem guten Zustand"

Der britisch-indische Autor Salman Rushdie ist besorgt über die aktuelle politische Lage, will aber die Hoffnung nicht aufgeben. "Die Welt ist in keinem guten Zustand", sagte er am Freitag auf der Frankfurter Buchmesse. "Aber unvernünftigerweise bleibe ich optimistisch." Rushdie wird am Sonntag in der Paulskirche mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt. Er wird seit Jahrzehnten von radikalen Islamisten verfolgt und überlebte 2022 einen Anschlag nur knapp.

BILD: SN/APA/DPA/ARNE DEDERT Salman Rushdie bei seiner heutigen Pressekonferenz

Die Ereignisse in Israel "erfüllen mich mit Horror", sagte der 76-Jährige. "Ich bin entsetzt über die Anschläge der Hamas und ahne, was (Israels Regierungschef Benjamin) Netanjahu im Gegenzug machen wird." Es sei darüber hinaus weltweit "eine riskante Zeit für die Demokratie". Nicht nur in den USA verließen manche Parteien die demokratischen Pfade und entwickelten einen Personenkult. Was dem Autor Hoffnung gibt, ist die Literatur. "Schreiben ist ein optimistischer Akt. Man geht davon aus, dass es später jemand liest", sagte Rushdie, der sich unter strengen Sicherheitsvorkehrungen den Fragen der Journalisten stellte, dabei aber sehr entspannt wirkte. "Literatur zeigt die Welt als einen reichen und komplexen Ort, was das Gegenteil einer engen, rigiden Weltsicht ist." Sein neues Buch soll im April 2024 erscheinen. Er habe es vor zehn Tagen beendet. Thema ist das Attentat in den USA, bei dem Rushdie ein Auge verlor.