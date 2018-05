Salz und Pfeffer zum Liebesspiel

Saliera. Der goldene Tischaufsatz, der viel mehr überlebt hat als den spektakulären Diebstahl, wird jetzt bibliophil gefeiert.

Wer wenig Begeisterung für ein entrückt lehnendes, goldenes Liebespaar verspürt, das im Kunsthistorischen Museum unter einer Panzerglasglocke sitzt, darf sich in guter Gesellschaft wähnen. Seit Benvenuto Cellini um 1540 dieses Tafelgeschirr zur Ergötzung eines humorvollen Hausherrn und seiner Gäste geschaffen hat, ist es kaum je als solches benützt worden. Eigentlich dient die "Saliera" als Gefäß für Salz und Pfeffer: Das Schiffchen fürs Salz ich augenfällig, aber um die Schatulle für den Pfeffer zu öffnen, muss man tasten, tüfteln und schließlich eine nackte Frau an Schultern und Hüften packen, um so das Dach eines Tempels zu lüften. Wer einmal anfängt, dieses sündteure Tafelgeschirr zu enträtseln, der darf jenem Luxus frönen, den der Feinsinn vor Protzerei bewahrt. Und er dringt vielleicht sogar zu paradiesischen Gefühlen vor.