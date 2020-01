Salzburg Museum braucht alle Kräfte für das große Welttheater "Salzburger Festspiele"

Landesausstellung zum 100-Jahre-Jubiläum der Salzburger Festspiele: "Die größte Herausforderung für unser Haus", sagt Museumsleiter Martin Hochleitner.

Zunächst steht das ein große Zahl im Raum. Es ist nicht die 100, die das Alter der Salzburger Festspiele markiert. Es ist die Million. In den vergangene beiden Jahren hatten die Häuser des Salzburg Museums jeweils gut 900.000 Besucher. Für heuer hat das Museum ein attraktives, weil über alles Regional hinaus reichendes Zentralthema, das die Million-Besucher-Grenze in die Nähe rücken kann. Gemeinsam mit den Salzburger Festspielen erzählt das Salzburg Museum die Geschichte des Festivals für klassische Musik und darstellende Kunst: Unter dem Titel "Großes Welttheater - 100 Jahre Salzburger Festspiele" wird mit der Salzburger Landesausstellung 2020 das 100-jährige Jubiläum begangen. Zu sehen ist die Schau ab Ende April. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten. "Es ist die größte Herausforderung in der Geschichte unseres Hauses", sagte Museumsdirektor Martin Hochleitner am Mittwoch in einer Pressekonferenz, in der das Jahresprogramm des Hauses präsentiert wurde.

Festivalgeschichte im Dialog für alle

Die Millionen-Grenze als mögliche Besucherzahl seiner Häsuer beschäftigt Hochleitner weniger als die Fragen nach der Qualität eines Angebotes. Und das wird in der Schau üppiger denn je. Festspielgründer Max Reinhardt seiner der Meinung, "ein Theaterstück erfülle sich erst im Austausch mit dem Publikum." Das will man aufgreifen und die Besucherinnen und Besucher in die Welt der Festspiele eintauchen lassen und dabei "einen Dialog eröffnen", der auch "zuraktiven Erkundung" einlädt. Dazu ist die Ausstellung in vier Kapitel gegliedert: "Großes Kino - Eine filmische Annäherung", "Das Archiv", "Im Dialog" und "On Stage - Das Museum als Bühne".

Bibliothek wird Ausstellungsraum

Neben den üblichen Ausstellungsräumen wird auch die Max-Gandoplh-Bibliothek zum Schauraum und zu einem "temporären Archiv", in dem 100 Jahre Salzburger Festspiele hautnah erlebt werden können. Neben klassischem Archivmaterial wie Dokumenten, historischen Fotografien, Zahlen, Daten und Fakten wird es auch dreidimensionale Objekte, wie Kostüme, Modelle und Requisiten geben, 100 Objekte wurden dafür ausgesucht. Dabei geht es während der Vorbereitung der Schau in der Gandolph-Bibliothek nicht nur um die Gestaltung des Inhaltes der Schau, sondern auch die "Anpassung der Infrastruktur des Raumes", sagte Kurator Peter Husty.

Keltenmuseum wird 50 Jahre alt

Nicht in den Schatten der Festspiel-Schau wird für das Salzburg Museum ein anderes Jubiläum geraten: Das Keltenmuseum in Hallein wird heuer 50 Jahre alt. Dazu wird es eine Schau zum Thema Holz geben, Ausstellung zu "Keltische Klängen" und "Kelten für Kinder". Im Herbst wird es die ersten "Highland Games" in Hallein geben und ein Wochenende zum Thema "Körperbemalung und Tätowierung in der Urgeschichte". Außerdem wird im Oktober eine Archäologische Tagung statt finden.

Erfolgreiche Bilanz für 2019

Der Rückblick auf das Jahr 2019 fiel für Hochleitner "sehr erfreulich" aus. 927.655 Besucherinnen und Besucher waren da. Es bestehe "berechtigte Hoffnung, dass 2020 die Ein-Million-Besucher-Marke mit der Landesausstellung geknackt werden kann". Einige Häuser haben sich sehr gut entwickelt, im gesamten konnte 2019 keine Steigerung zum Vorjahr erreicht werden, dies ist darauf zurückzuführen, dass man in der Neuen Residenz insbesondere auch im Dezember 2018 mit der Ausstellung "Stille Nacht" "besonders erfreuliche Zahlen" verbuchen konnte. "Wir freuen uns darüber, dass wir mit allen unseren Häusern die jeweiligen Zielgruppen sehr gut erreichen. Ins Spielzeug Museum und in die Neue Residenz kommen insbesondere die Salzburgerinnen und Salzburger. Das Festungsmuseum kommt bei unserem touristischen Publikum gut an und wir haben insbesondere nach dem Umbau sehr positive Rückmeldungen bekommen", sagte Hochleitner.