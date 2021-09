Salzburger Festival Science Meets Fiction: Wenn Spiele Ernst machen

Sie wollen nicht bloß unterhalten, sondern Gespräche ermöglichen und Debatten anstoßen: Eine Gamedesignerin und Psychologin entwickelt Computerspiele zu Konflikt- und Tabuthemen.

In der Welt des Malers Thomas gibt es kaum noch Farben. Seit Monaten hat er seinen Raum nicht verlassen. Der Künstler leidet an Depressionen. Und seine Freundin Ana leidet unter der immer drückenderen Trostlosigkeit mit. Viel Spielerisches scheint die Situation auf den ersten Blick nicht zu bieten. Dennoch steht sie am Anfang eines preisgekrönten Computerspiels.

"Wir waren eine Gruppe Studierender, die sich 2017 im Zuge eines Wettbewerbs kennenlernten und überlegt haben, zu welchem Thema wir ein Spiel entwickeln ...