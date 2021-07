Salzburger Festspiele: Corona nach "Jedermann" bringt Maskenpflicht zurück

Aus einer freundlichen Empfehlung der Salzburger Festspiele wird wieder ein Muss: Ab sofort nur mehr mit FFP2-Maske im Saal.

Einer der Besucher der "Jedermann"-Premiere am vergangenen Samstag wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das gaben die Salzburger Festspiele und die Gesundheitsbehörde der Stadt Salzburg am Montagabend in einer Aussendung bekannt. Es wurden unmittelbar jene Maßnahmen getroffen, die die im Präventionskonzept der Salzburger Festspiele vorgesehen sind. Es wird daher wieder eine Maskenpflicht geben.

Der betroffene Mann, kein Salzburger, hatte sich nach seiner Heimreise testen lassen. Nach dem positiven Testergebnisse waren - der üblichen Vorgangsweise beim nationalen Contact-Tracing - ...