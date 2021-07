Salzburger Festspiele eröffnet: Festredner fordert einen neuen Humanismus

Festredner Julian Nida-Rümelin schildert drei große Dystopien der Menschheit und zeigt drei Auswege: Humanismus, Demokratie und kosmopolitische Zusammenarbeit.

"Es hat sich in den letzten Jahren schleichend etwas verändert." Aus dieser Feststellung entspann der deutsche Philosoph Julian Nida-Rümelin am Sonntag in seiner Rede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele eine dreifaches Schreckensszenario über den heutigen Zustand der Welt, aus dem er als routinierte Rhetoriker drei Lösungen entwickelte.

Die heranschleichenden Veränderungen seien viel tiefer, als "wir, die wir mittendrin stecken", bisher zur Kenntnis genommen hätten, sagte Julian Nida-Rümelin in seiner frei gehaltenen Rede. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Ende ...