Salzburger Festspiele: Passendes Wetter bei "Jedermann"

Nach vier Indoor-Premieren hintereinander klappte es im fünften Jahr endlich. Der "Jedermann", der in der Inszenierung von Michael Sturminger heuer auch bereits in die dritte Saison geht, fand zum Auftakt der Salzburger Festspiele 2019 am Samstagabend endlich wieder dort statt, wo er hingehört: am Domplatz. Wind und Wetter spielten dabei hervorragend mit - denn ganz trocken blieb es nicht.

SN/APA/BARBARA GINDL Das Stück feierte seine heurige Premiere