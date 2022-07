Salzburger Festspiele starten mit dem "Jedermann"

Die Salzburger Festspiele starten am Montag traditionell wieder mit dem "Jedermann" in ihre Ausgabe 2022. In der Inszenierung von Michael Sturminger sind wie im Vorjahr Lars Eidinger als reicher Mann und Verena Altenberger als Buhlschaft zu erleben. Der Festspielklassiker von Hugo von Hofmannsthal läutet auch die Ouverture spirituelle ein, die heuer unter dem Motto "Sacrificium" steht. Sie bereitet mit Konzerten den eigentlichen Festspielen den Boden.

SN/APA/BARBARA GINDL Bald schallt es wieder "Jedermann" über den Salzburger Domplatz

Die offizielle Eröffnung der Festspiele 2022 findet am 26. Juli durch Festredner Ilija Trojanow statt. Der Schriftsteller wird über "Der Ton des Krieges, die Tonarten des Friedens" sprechen. Bis zum 31. August werden dann wieder zahlreiche Opern- und Schauspielproduktionen sowie ein dichter Konzertreigen geboten, wobei Intendant Markus Hinterhäuser heuer Dantes "Göttliche Komödie" als Referenzpunkt für einen großen Teil des Programms erkoren hat. In Summe sind knapp 225.000 Karten aufgelegt.