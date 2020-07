Salzburger Kunstverein eröffnet Ausstellung "Common Ground"

"Gerade zeitgenössische Kunst ist in Krisenzeiten relevant, denn sie kann das Gefühl von Zusammengehörigkeit vermitteln" - Mit diesen Worten hat der Direktor des Salzburger Kunstvereins, Seamus Kealy, die Pressekonferenz am Mittwoch im Künstlerhaus zur Jahresausstellung eröffnet. Von Donnerstag an werden bis 20. September Arbeiten von 130 Künstlern gezeigt, die allesamt auch zu erwerben sind.

Quelle: SN