Eine Opernproduktion des Salzburger Landestheaters ist nach New York eingeladen: "Brokeback Mountain" kommt am 31. Mai an der New York City Opera heraus. "Die New Yorker sind auf uns zugekommen", erläutert Intendant Carl Philip von Maldeghem. Für die US-amerikanische Erstaufführung seiner Oper habe der Komponist Charles Wuorinen die Salzburger Aufführung empfohlen. Zwar werde in New York die musikalische Fassung der Madrider Uraufführung gespielt, "doch es wird unsere Inszenierung".