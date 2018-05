Salzburger Pfingstfestspiele starten mit Rossini-Oper

Mit Gioachino Rossinis "L'italiana in Algeri" starten am Freitag die diesjährigen Salzburger Pfingstfestspiele. Intendantin Cecilia Bartoli wird dabei in der Neuproduktion ihr Rollendebüt als Isabella geben. Eine Rarität in Salzburg steht dann am Samstag auf dem Programm: eine halbszenische Aufführung von Jacques Offenbachs "La Perichole".

SN/APA (AFP/Archiv)/CHRISTINE OLSSO Intendantin Cecilia Bartoli wird selbstverständlich auch singen