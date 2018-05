Salzburger Pfingstfestspiele ziehen positive Bilanz

Die Salzburger Festspiele sind mit dem am Montag zu Ende gehenden Pfingstfestival, das zum siebten Mal unter künstlerischer Leitung von Cecilia Bartoli stand, sehr zufrieden. "Die Vielfalt des Programms gepaart mit der bewundernswerten Qualität hat die Pfingstfestspiele zum gleichwertigen Partner der Festspiele im Sommer gemacht", sagte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler.

Das Festival unter dem Motto "1868 - Zeitenbrüche" hatte mit sieben Veranstaltungen knapp 12.400 Besucher aus 52 Nationen angezogen. Nach Österreich, Deutschland, Schweiz und Frankreich, Großbritannien, USA, Spanien, Russland und Italien sei erstmals mit Argentinien ein südamerikanisches Land unter den Top-10-Nationen. Die Auslastung lag bei 97 Prozent.

Die Rossini-Oper "L'Italiana in Algeri", die am Freitag Premiere hatte und vom Publikum mit frenetischem Applaus gefeiert wurde, wird bei den diesjährigen Sommerfestspielen wieder aufgenommen. Für das Pfingstfestival 2019 hat Bartoli das Thema "Voci celesti - Himmlische Stimmen" gewählt. In der Zeit vom 7. bis 10. Juni 2019 wird es sich dem Andenken der großen Kastratenstimmen widmen.

