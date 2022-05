Salzburger Winterfest bekommt neuen Geschäftsführer

Julia Eder verlässt Festival, französischer Kulturmanager folgt ihr nach.

Er gilt als erfahrener Kulturmanager und ist zugleich ein neues Gesicht in der Salzburger Festivallandschaft: Robert Seguin übernimmt mit 1. Juni die kaufmännische Geschäftsführung des Winterfests. Der 58-jährige Franzose habe Finanzmanagement und Unternehmensführung an der Sorbonne Business School studiert und verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Organisation von Veranstaltungen und der Leitung von Kulturprojekten, teilte das Festival für zeitgenössische Circuskunst mit. Die scheidende Geschäftsführerin Julia Eder verlasse das Winterfest auf eigenen Wunsch und zum Bedauern des Teams, heißt es in der Aussendung. Sie hatte das Festival im schwierigen Coronajahr 2020 übernommen: Der Jahrgang musste pandemiebedingt entfallen, 2021 konnte das Festival in verkürzter Form im Volksgarten und der Szene stattfinden.