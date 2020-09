Salzburgs Kulturlandesrat Heinrich Schellhorn: "Kulturgäste soll man behandeln wie Hotelgäste"

Nach der Kultur noch ein Glaserl trinken: Was an Hotelbars geht, könnte mancher Kulturstätte eine Hilfe sein, sagt Heinrich Schellhorn.

Heinrich Schellhorn, als Landeshauptmann-Stellvertreter in Salzburg auch zuständig für Kultur und Volkskultur, macht sich Sorgen um die Stille, die da und dort wegen Corona herrscht. Es geht um die Stille in den Ortschaften am Land, in denen Teile des volkskulturellen Angebots zum Erliegen kommen. Aber es geht auch um die Stille, die in den Kulturstätten herrscht, weil so früh Sperrstunde ist. Schellhorn (Grüne) hat auch Ideen, wie man das ändern kann, denn das Kunst- und Kulturspiel ist ohne das Fest ...