Salzkammergut will weiterhin Kulturhauptstadt 2024 werden

Auch wenn Gmunden im Jänner aus dem Kreis der Salzkammergut-Orte für die Europäische Kulturhauptstadt 2024 ausgeschieden ist, will Bad Ischl an einer Bewerbung festhalten. Am Donnerstag präsentierte das Projektteam die nächsten Schritte. Ende Oktober soll das Bewerbungskonzept stehen, jetzt ist die Bevölkerung aufgerufen, Ideen einzubringen.

SN/APA/BARBARA GINDL Bad Ischl will an seiner Bewerbung festhalten