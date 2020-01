Sam Mendes und Martin Scorsese für US-Regiepreise nominiert

Sam Mendes hat mit dem Kriegsfilm "1917" Chancen auf die diesjährige Auszeichnung der US-Regisseure. Die Directors Guild of America (DGA) nominierte den Briten und vier weitere Filmemacher am Dienstag für den renommierten Preis. Mendes hat am Sonntag schon den Golden Globe als bester Regisseur gewonnen. Die DGA-Trophäen werden am 25. Januar in Los Angeles zum 72. Mal verliehen.

SN/APA (AFP)/FREDERIC J. BROWN Mendes mit seinen zwei Golden Globes