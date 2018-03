Sanierung der Wiener Secession wird teurer als geplant

Die Sanierung der Wiener Secession inklusive goldenem Blätterdach wird teurer als geplant. Sie wird sich auf 3,4 Mio. Euro netto belaufen - was Mehrkosten in der Höhe von 650.000 Euro gleichkommt, bestätigte die Künstlervereinigung am Mittwoch. Nun hofft man auf mehr Geld von Bund und Stadt, um die Erhöhung stemmen zu können. Trotz der Mehrkosten soll das Projekt bis zum Sommer abgeschlossen sein.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Kosten werden auf 3,4 Millionen Euro steigen