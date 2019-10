Sasa Stanisic gewinnt den Deutschen Buchpreis

Der Deutsche Buchpreis 2019 geht an Sasa Stanisic für seinen Roman "Herkunft". Diese Entscheidung der Jury wurde am Montagabend im Frankfurter Römer bekanntgegeben. Der 2005 ins Leben gerufene Deutsche Buchpreis wird traditionell am Vorabend der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse vergeben. Gesucht wird der beste deutschsprachige Roman des Jahres.

SN/APA (dpa)/Frank Rumpenhorst Stanisic erhält den Preis für seinen Roman "Herkunft"