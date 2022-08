Schau in der Galerie Mauroner: Die Wände klingen und strahlen

Die Galerie zeigt Inspirationen, Wegbegleiter und Schnittstellen.

Man könnte meinen, von den Wänden ertöne Musik. Zwar ist es in den Räumen der Galerie Mario Mauroner ruhig, die ausgestellten Arbeiten füllen die Räumlichkeiten dafür aber umso lauter. Zwei Violinen an der Wand, die "Drei Grazien im Tanz", geben den Klang der Schau "Inspire Me" an. Die Bögen der Installation von Rebecca Horn sind in Bewegung, sie spannen sich - nur auf den Klang wartet der Betrachtende vergeblich.

Die beweglichen Violinen und weitere Arbeiten der Bildhauerin sind ...