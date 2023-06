Schau in London macht Wes Andersons "Asteroid City" erlebbar

In London können Kinofans in den kommenden Wochen in die fiktive Welt von Kultregisseur Wes Anderson eintauchen. In der Ausstellung "Wes Anderson - Asteroid City", die nun in der britischen Hauptstadt eröffnet hat, sind die Originalsets, Requisiten, Kostüme und Kunstwerke aus Andersons neuer starbesetzter Komödie "Asteroid City" zu sehen, die nun auch in den österreichischen Kinos angelaufen ist.

Die Filme des 54-Jährigen, darunter "The Grand Budapest Hotel", "The French Dispatch" oder "Moonrise Kingdom", sind für ihre besondere Ästhetik bekannt. Mit leuchtenden Farben, symmetrischen Bildern und vielen Details hat der US-amerikanische Filmemacher seinen eigenen unverwechselbaren Stil auf der Leinwand erschaffen, der in sozialen Medien immer mehr Nachahmer findet.

Für "Asteroid City" wurde in Spanien eine US-Wüstenstadt der 1950er Jahre nachgebaut, die für die Ausstellung in großen Teilen nach London transportiert wurde. Besucher können dort bis zum 8. Juli unter anderem in der Nachbildung eines typischen Diners aus dieser Zeit etwas essen, in einem Zugabteil aus dem Film sitzen oder in einem Bungalow wie Scarlett Johansson in einer Szene für Fotos posieren.

"Das Besondere an der Ausstellung ist, dass man sich wirklich in der Welt von Wes bewegen, damit interagieren und alles aus nächster Nähe betrachten kann", sagte Andersons Co-Produzent Ben Adler. "Es sind die Originalstücke, die extra für den Film angefertigt wurden und auf der Leinwand zu sehen sind." Darunter ist auch eine bewegliche Puppe eines Außerirdischen, der im Film eine wesentliche Rolle spielt.

In "Asteroid City" trifft eine Gruppe von hochbegabten Schülern im Jahr 1955 mit ihren Eltern in der fiktiven Wüstenstadt ein, um an einem akademischen Wettbewerb teilzunehmen. Doch der überraschende Besuch aus dem All ändert alles. Wes Anderson holte für seinen neuen Film zahlreiche Stars vor die Kamera, darunter Tom Hanks, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Bryan Cranston und Edward Norton.

(S E R V I C E - www.180studios.com/asteroid-city)