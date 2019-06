Schauspieler Joachim Meyerhoff wechselt nach Berlin

Der Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff wird künftig an der Berliner Schaubühne zu sehen sein. "Er wird festes Mitglied im Ensemble", sagte eine Sprecherin des Theaters am Montag. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" darüber geschrieben. Meyerhoff arbeitet derzeit noch am Wiener Burgtheater, wo er kürzlich "Land in Sicht", eine Hommage an Ignaz Kirchner, herausbrachte.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Meyerhoff arbeitet derzeit noch am Wiener Burgtheater