Schauspielerin Eisinger fordert schwarzen Teppich für Berlinale

Angesichts der #MeToo-Debatte hat die Schauspielerin Claudia Eisinger an Berlinale-Direktor Dieter Kosslick appelliert, den roten Festivalteppich schwarz einzufärben. "In Hollywood trugen die Schauspielerinnen schwarz. In Berlin wollen wir einen schwarzen Teppich", schreibt die 33-Jährige in ihrer Petition auf der Kampagnenplattform change.org, die bis Montagmittag rund 1.300 Unterstützer fand.

SN/APA (AFP)/JOHN MACDOUGALL Die 68. Internationalen Filmfestspiele Berlin beginnen am Donnerstag