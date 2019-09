Schauspielerin Nina Hoss nahm Douglas-Sirk-Preis entgegen

Die deutsche Schauspielerin Nina Hoss hat am Sonntag in Hamburg den renommierten Douglas-Sirk-Preis des Hamburger Filmfests erhalten. "Ich kenne keine Schauspielerin, die sich so intensiv auf Ihre Rollen vorbereitet wie Nina Hoss. Alles möchte sie wissen, alles möchte sie tief ergründen. Sie sucht die Diskussion und den Diskurs", begründete Laudator Michael Thalheimer.

SN/APA (dpa)/Markus Scholz Die Hansestadt Hamburg ehrte die Schauspielerin für ihre Leistungen