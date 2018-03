Schauspielhaus Wien bricht zweite "Seestadt-Saga"-Staffel ab

Das Schauspielhaus Wien sieht sich gezwungen, die zweite Staffel seiner "Seestadt-Saga", einer "begehbaren Social-Media-Serie in Echtzeit", vorzeitig abzubrechen. Grund seien mehrere Beschwerden sowie zahlreiche Anfeindungen, hieß es am Donnerstag. Die Online-Soap war im Oktober gestartet worden, die zweite Staffel begann am 1. März.

Die "genauen Hintergründe und die Antwort auf die Frage nach einer möglichen Fortsetzung zu einem späteren Zeitpunkt" sollen am Freitag um 10 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz im Schauspielhaus/Nachbarhaus kommuniziert werden. Auf der Facebook-Seite der "Seestadt-Saga" war zuletzt zu lesen, dass es bezüglich der fiktiven politischen Bewegung "Liste Seestadt" "mehrere Nachfragen", darunter auch von der Landespolizeidirektion Wien, gegeben habe. Die Zuschauer konnten vor Ort in Aspern Veranstaltungen beiwohnen. Auf der Serien-Homepage www.seestadt-saga.at wurden zusätzlich alle vorhandenen Informationen der verschiedenen Online-Profile gebündelt. (APA)