"Schenkt euch Abonnements!"

Der "ganzjährige kulturelle Nahversorger" von Stadt und Land Salzburg, die Kulturvereinigung, feiert ihren 75. Geburtstag mit der Erinnerung an das "kühne Unterfangen" ihrer Gründung.

"Schenkt euch und der Kulturvereinigung zum Geburtstag Abonnements!" Diesen Appell richtete Helga Rabl-Stadler in ihrer Festrede zum Jubiläum der Salzburger Kulturvereinigung an alle Einwohner Salzburgs und dessen Umland. "Denn wir sollten etwas beitragen, dass das weitergeht", was von 75 Jahren auf den Weg gebracht worden ist. Das Gründungsjahr - zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges - nützte sie für jene Feststellung, die sie als einstige Präsidentin der Salzburger Festspiele geprägt hat: Mitten im Ersten Weltkrieg habe Max Reinhardt Festspiele ...