Schirn Kunsthalle zeigt Gironcolis monumentale "Prototypen"

Die Schirn Kunsthalle Frankfurt zeigt in ihrer neuen Ausstellung "Bruno Gironcoli. Prototypen einer neuen Spezies" monumentale Skulpturen des 2010 verstorbenen österreichischen Künstlers. Von 13. Februar bis 12. Mai ist eine Auswahl aus dem Spätwerk des bedeutenden Bildhauers zu sehen. Die Schirn Kunsthalle schließt damit an die Skulpturenschau des mumok im vergangenen Jahr an.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT Bruno Gironcoli wird in Frankfurt eine Ausstellung gewidmet