Schlagersänger Gus Backus gestorben

Der deutsche Schlagersänger Gus Backus ist am Donnerstag nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren zu Hause in Germering nahe München gestorben. Das teilten seine Kinder am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit.

