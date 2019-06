Schloss Ambras thematisiert Piraterie und Sklaverei

Das Schloss Ambras in Innsbruck widmet sich in einer neuen Ausstellung den "Piraten und Sklaven im Mittelmeer". Im Mittelpunkt stehen dabei Piraterie und Sklaverei im 15. und 16. Jahrhundert, die sich entlang der Konfliktlinien zwischen dem habsburgischen und dem osmanischen Reich im Mittelmeerraum ereigneten. Eröffnet wird am 20. Juni, zu sehen ist die Schau bis 6. Oktober.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Das Innsbrucker Schloss widmet sich der Mittelmeerpiraterie