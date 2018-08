Schmerzensmann und Meeres-Umami

Das Forum Alpbach öffnet sich in Richtung Kunst und Kultur. Am Mittwoch führte Theatermacher Martin Kusej einen ganzen Tag lang Gespräche mit Grenzgängern.

"Fleiiiiiiisch!", entfährt es Flatz. Ein Schrei, attacca! Selbst im sachlichen Funktionsambiente des Congress Centrum Alpbach bringt den Aktionskünstler die Erinnerung an seine legendäre Performance von 2001 noch in Wallung. Er selbst hat sich damals in Jesus-Pose an einen Kran hängen lassen und eine Kuh per Helikopter vom Himmel fallen lassen.

Um seine extreme Körper- und Schmerz-Performance realisieren zu können, ließ er sich sogar mit der "Bild"-Zeitung ein.

"Du hast ja immer so No-Go-Dinge gemacht", sagt Martin Kusej. Der künftige Burgtheaterchef ist am Mittwoch in Alpbach einen Tag lang Gast- und Stichwortgeber für fünf Künstler seiner Wahl. Beim Europäischen Forum bekommen Kunst und Kultur heuer mehr Gewicht.

Wo sich Größen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft traditionell zum Gedankenaustausch treffen, stellt etwa Künstlerin Deborah Sengl heuer zentrale Szenen aus Karl Kraus' "Die letzten Tage der Menschheit" mit präparierten Ratten nach. Eine französische Theatergruppe bespielt täglich die Installation "Les Thermes" auf dem Dach des Kongresszentrums, das den Blick auf die Tiroler Bergwelt weitet und den Gedanken Luft gibt.

Flatz hat viel Luft, ist Selbstdarsteller. Der Dialog weicht dem Monolog. Der Aktionist zweiter Generation hat aber auch viel zu erzählen. Über seine Kindheit am Bergbauernhof im Vorarlberger Hittisau, als der Vater die Erziehung nach dem Motto "Zuckerbrot und Peitsche" anlegt - und es nicht nicht bei schwarzpädagogischen Standardstrafen dieser Zeit belässt. "Ich musste ihm regelmäßig die Füße waschen, das war eine extreme Erniedrigung", erinnert er sich zurück. In der Kunst versucht er sich von der Angst und dem Schmerz zu befreien: "Was mich irritiert und verstört, dem gehe ich nach."

Eine seiner ersten Performances in den 1970ern bringt ihn auch ins Irrenhaus, wo ihm der Primar Kunst zu erklären versucht - glücklicherweise ohne Erfolg. Als Punkmusiker landet er bei den Einstürzenden Neubauten, die Elektro-Ikonen von Kraftwerk produzieren Songs des Gesamtkünstlers. Er versucht sich als lebender Dartpfeil oder prallt als menschlicher Klöppel gegen Stahlwände. Sein Körper ist Material, seine weiße Leinwand. "Nur wer sein Leben riskiert, wird es gewinnen", formuliert er lapidar. Als er bei einem Verkehrsunfall 39 Knochenbrüche erleidet, denkt er um: Seinen Sohn möchte er schon noch aufwachsen sehen.

Elementare Einsichten anderer Art bietet die Haubenköchin Antonia Klugmann. Theatermann Kusej kehrt gerne im Restaurant der Küchenkünstlerin nahe Triest ein, die Oktopussen die Leber entnimmt, Granita aus grünen Bohnen friert und Sauerkraut mit Trüffeln kombiniert. "Mein Lieblingsgericht ist ein Schaum aus Seeigeln, Lakritze und Meeresfrüchtearomen" gesteht Kusej. "Das ist Meeres-Umami", sagt Klugmann. Ihr Zugang zur Küche ist auch deshalb spannend, weil sie die Kochkarriere erst nach abgebrochenen Jusstudium eingeschlagen hat. Heute kocht sie 16 Stunden pro Tag, ihr Restaurant ist ein Mekka für abenteuerlustige Gourmets.

"Es gibt kein Rezept für Kreativität", erzählt die 39-Jährige. "In meinem Garten eine Aubergine aufwachsen zu sehen, inspiriert mich." Sie rede viel mit dem Personal, um in fremde Küchenkulturen einzutauchen: Die Tellerwäscherin aus der Ukraine, der Gärtner aus Ghana oder der Koch aus China liefern ihr Input. "Du hast ja die ganze Welt in deiner Küche", sagt Kusej. Die Fragen, die sich Antonia Klugmann stellt, sind jenen Bildender oder Darstellender Künstler nicht unähnlich: "Wenn ich ein neues Gericht entwerfe, frage ich mich: Ist es wirklich originär?"

Diese Frage stellt sich auch im vielleicht intensivsten Gespräch dieses langen Tages. Der Regisseur Kusej diskutiert mit dem US-Theaterautor Ayad Akhtar, der gesellschaftliche Themen wie Immigration und Integration auf sehr hintergründige Weise auf die Theaterbühne bringt. Er habe kein Problem mit Regietheater, sagt Akhtar: "Der Regisseur versteht das Publikum meist besser als der Autor. Er hat das Sagen." Es sei für ihn faszinierend zu beobachten, was unterschiedliche Theatermacher in seinen Texten sehen. Auch Kusej inszenierte Akhtars gefeiertes Stück "Geächtet" über einen Anwalt, der seine muslimischen Wurzeln zu verbergen versucht - aber in einem neutralen Setting und mit anderem Ende.

Akhtar wiederum lernt beim Besuch der Produktionen in Europa viel über das Publikum: "Als ich hörte, dass in Wien Peter Simonischek den pakistanischen Protagonisten spielt, dachte ich: Das ist nicht gut. Dann aber sah ich, wie dieser berühmte Schauspieler das Publikum berührte und meine Geschichte dadurch vermittelte. Die Leute haben mit dieser pakistanischen Familie mitgefühlt." Der US-Dramatiker glaubt, dass unsere Ära der Anti-Helden ein zeitgenössisches Heldenstück im Theater vonnöten hätte. "Einen authentischen Weg zu einer Heldenerzählung zu finden, ist auch für mich eine Herausforderung", gesteht der sprachgewandte Intellektuelle.