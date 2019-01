Schnee beflügelt die Fantasie

Lassen Sie die Wege schneebedeckt! Fräsen Sie stattdessen eine winterliche Schneise ins Hirn.

Jenseits der meteorologischen Ausnahmesituation gibt es gute Gründe, nicht hinter dem Ofen hervorzukriechen. Hier eine Auswahl der SN-Kulturredaktion für die Beschäftigung mit Eis und Schnee, aber ohne Ski und Schneeschaufel. "Vom Gehen im Eis"

von Werner Herzog

Im November 1974 machte sich Regisseur Werner Herzog auf nach Paris. Zu Fuß. Durch Kälte und Schnee. In Paris liegt, schwer erkrankt, die legendäre Filmhistorikerin Lotte Eisner. Herzog geht los, getrieben vom romantischen Gedanken, er könne sie durchs Gehen, durch einen spirituellen Opfergang quasi, vor dem Tode bewahren. Er geht an seine körperlichen Grenzen und findet für seine psychische und physische Verfassung eine derart überwältigende Prosa, dass man zumindest dieses schmale Büchlein lang nicht in die Versuchung kommen wird, in den Winter hinaus zu wollen.

"Bergkristall"

von Adalbert Stifter

Noch einmal geht es ums Gehen im Schnee. Zwei Kinder, Konrad und Sanna, gehen los vom Bergdorf Gscheid nach Millsdorf. Es ist Weihnachten. Auf dem Rückweg fällt der Winter über sie her. Lang ist vor allem Konrad staunend überwältigt von der Natur, vom Eis und dem Knirschen des Schnees, von der Pracht der Flocken, vom Nordlicht. Adalbert Stifter zieht in "Bergkristall" aus 1845 all seine Register der Naturbeschreibung: "… und wenn es so ruhig und heimlich war, so war es, als ob sie das Knistern des in die Nadeln herabfallenden Schnees vernehmen könnten." Der Winter ist da auch eine Sache zum Hören und er nimmt Gefangene. Ach ja, die beiden Kinder: Sie finden in einer Höhle Zuflucht und überleben. Ist ja Heiliger Abend!

"Schnee"