Schönheitsorgie: Andre Hellers "Rosenkavalier" in Berlin

Es wird ein österreichischer Abend, wenn sich am Sonntag in der Berliner Staatsoper der Vorhang für den "Rosenkavalier" hebt: Andre Heller zeichnet für die Regie der Strauss-Oper verantwortlich und hat sich dabei mit der Malerin Xenia Hausner und Modeshootingstar Arthur Arbesser ein Wiener Team zur Seite geholt. Ziel sei "eine Orgie an Schönheit", wie Heller der "Presse" den Mund wässrig machte.

SN/APA (dpa)/Britta Pedersen Andre Heller beim Medientermin zu seiner "Rosenkavalier"-Inszenierung