Schriftsteller Amos Oz in seinem Kibbuz beigesetzt

Israel hat sich am Montag von seinem bekanntesten Schriftsteller verabschiedet. Amos Oz wurde am Nachmittag in seinem Kibbuz Chulda beigesetzt - rund 40 Kilometer südöstlich von Tel Aviv. Seine Witwe Nily, gestützt von ihren Kindern und Enkelkindern, spielte am Grab auf einer Blockflöte. Oz war am Freitag im Alter von 79 Jahren an Krebs gestorben.

