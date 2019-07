Schriftstellerin Kronauer starb im Alter von 78 Jahren

Die deutsche Schriftstellerin und Büchnerpreisträgerin Brigitte Kronauer ist tot. Sie starb am Montag im Alter von 78 Jahren nach langer und schwerer Krankheit, wie der Verlag Klett-Cotta am Dienstag in einer Aussendung mitteilte. Die 1940 in Essen geborene Autorin lebte in Hamburg.

SN/APA (dpa/Archiv)/Frank May Am 9. August erscheint ihr letztes Buch