Schriftstellerin Terezia Mora mit Büchner-Preis geehrt

Die deutsch-ungarische Schriftstellerin Terezia Mora (47) ist am Samstag in Darmstadt mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet worden. Die mit 50.000 Euro dotierte Ehrung gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.

SN/APA (dpa)/Frank Rumpenhorst Mora wurde bereits mehrfach ausgezeichnet