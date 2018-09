Dem historischen Museum Thurgau in der Schweiz steht eine aufwendige Reinigungsaktion bevor, weil das hauseigene Depot mit Asbest verseucht ist. Daher müssen nun 35.000 Objekte in Handarbeit von dem krebserregenden Material befreit werden. Bei Sanierungsarbeiten in dem Kellergebäude in Frauenfeld wurden bereits Anfang des Jahres Asbestfasern gefunden. Der Kostenpunkt ist noch nicht abschätzbar.

Quelle: Apa/Dpa