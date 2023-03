"Science Fiction(s)" im Weltmuseum in Wien: Wie es mit der Welt und den Menschen weitergeht und wer es bestimmt

"Science Fiction(s)" im Weltmuseum Wien: Afrofuturismus und indigene Positionen schauen in die Zukunft.

„Things Are Looking Native, Native's Looking Whiter“ von <br />Nicholas Galanin im Weltmuseum Wien.

"Gesegnet und verdammt ist diese Erde / Von Schönheit hell umflammt ist diese Erde / Und ihre Zukunft ist herrlich und groß!", heißt es in Jura Soyfers 1936 geschriebenem "Lied von der Erde". Das ist aufgrund multipler Krisen nicht mehr so sicher. "Wenn es ein Morgen gäbe" heißt der Untertitel der größten Ausstellung dieses Jahres im Weltmuseum Wien. Erzählt wird darin von "Science Fiction(s)" - von Mutmaßungen über die Zukunft.

Es ist eine ungewöhnliche, aber eines ethnografischen Museums würdige Ausstellung. "Wir in Europa sind nicht die einzigen Menschen, die sich überlegt haben, wie es weitergehen soll", sagte Direktor Jonathan Fine am Dienstag. Für das Weltmuseum hätten Künstler und Künstlerinnen aus der ganzen Welt das Werkzeug von Science-Fiction - also eines in der Zukunft angesiedelten Romans oder Films - aufgegriffen. Das Ergebnis ist "eine Einladung, sich eine Zukunft vorzustellen, die nicht nur dystopisch ist, sondern generativ und verändernd".

24 Künstler und Künstlerinnen bespielen sechs Räume. Es seien "zum Nachdenken anregende Werke", die zunächst ohne große Informationen auf die Besucher wirken sollten. QR-Codes ermöglichen das Aufrufen dazugehöriger Künstlerstatements. "Wir sind dabei ein bisschen Richtung Kunstausstellung gegangen." Mehrfach begegnet man in der Schau dem Thema Weltraum - zunächst als Aneignung indigener Traditionen durch Hollywood und "Star Wars", danach durch die Verarbeitung dieser Popkultur-Einschreibung in "Functivismus"-Performances von Rory Wakemup mit eindrucksvollen Figurinen. Raumfahrt müsse aber nicht unbedingt als Eroberung oder Kolonisierung des Weltraums, sondern könne auch als soziales Experiment verstanden werden, hieß es. So begegnet man dem ersten syrischen Kosmonauten, der heute als Geflüchteter in Istanbul lebt.

"Die westliche Science-Fiction erzählt die Zukunft als Technologie-Fortschreibung und damit auch als Fortschreibung von kolonialen Ambitionen", sagte Kuratorin Ute Marxreiter, die sich als Fan alternativer Science-Fiction und des Afrofuturismus outete. Kurator Tobias Mörike erinnerte daran, dass die Aufgaben ethnologischer Museen ursprünglich in die Vergangenheit gerichtet waren. Doch nun werde diese übliche Sichtweise umgedreht. Seine Kollegin Claudia Augustat ergänzt: "Im Augenblick hat man den Eindruck, dass man auf eine Apokalypse zusteuert. Dabei wird vergessen, dass es Menschen gibt, die die Apokalypse schon erlebt haben." Wiederholt seien bereits Zivilisationen ausgelöscht worden. "Wenn wir dabei nicht nur die Menschen im Blick haben, sondern auch Pflanzen, Wälder, Tiere, Flüsse, sind wir bei indigenen Sichtweisen." Nicht nur diese finden sich in der Ausstellung mehrfach.

Die Selbstzerstörung des Menschen ist nicht ident mit dem Untergang der Welt. Die Biokünstlerin Fara Peluso rückt in ihrer Installation "Tecuitlatl" Algen und die Veränderungen ihrer Lebensumstände durch den Menschen ins Zentrum. Alleine diese Installation erfordert mehr Zeit als eine Stippvisite. Im Weltmuseum sollte man sich Zeit nehmen - weil man wohl nicht so bald so vielen nicht europäischen Zukunftserzählungen auf einem Raum begegnen wird.

Ausstellung: "Science Fiction(s). Wenn es ein Morgen gäbe",

Weltmuseum Wien, bis 9. 1.