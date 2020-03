Seefestspiele Mörbisch sind abgesagt

Das Burgenland verzichtet heuer auf die Veranstaltungen im heurigen "Kultursommer", in Mörbisch, Kobersdorf sowie Raiding.

Die ersten Absagen für große Kultur-Festivals des Sommers sind angekommen: Die Seefestspiele Mörbisch, die heuer ab 9. Juli "West Side Story" gespielt hätten, werden nicht stattfinden. Gleiches gilt für die Schloss-Spiele Kobersdorf sowie den Juni-Zyklus des Liszt-Festivals in Raiding. Dies gaben die Kultur-Betriebe Burgenland am Dienstagnachmittag bekannt. "Aus derzeitiger Sicht ist es auf unbestimmte Zeit hin nicht möglich, Proben, Bühnenaufbauten und alle weiteren Vorbereitungsarbeiten zeitgerecht durchzuführen", heißt es in der Mitteilung. Nun werde die Verschiebung aller Veranstaltungen - insbesondere von der Mörbischer "West Side Story" - auf 2021 geprüft.

Alle bereits gekauften Karten blieben für 2021 gültig. Auf Wunsch, werde der Kaufpreis auch rückerstattet. Das Procedere dafür werde ehestmöglich mitgeteilt.