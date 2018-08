Seiler & Speer matchen sich mit BossHoss in Wien

"Zwei Bands, zwei Bühnen, ein Battle": So lautet das Motto des "Red Bull Music Soundclash", der am 17. November in der Wiener Marx Halle stattfinden wird. Für den musikalischen Wettstreit, der erstmals in Österreich abgehalten wird, hat der Getränkekonzern die heimische Combo Seiler & Speer sowie ihre deutschen Kollegen The BossHoss gewinnen können. Die Vorfreude bei den Protagonisten stimmt.

"Wir können ein Konzert spielen und zwischendurch eines anschauen. Da sparen wir uns extrem viel Geld", meinte Christopher Seiler in einer typisch humoristischen Art bei der Vorstellung des Konzepts am Dienstagvormittag in Wien. In sechs Runden werden die Musiker gegeneinander antreten: Zunächst geben sie jeweils drei eigene Songs zum Besten, danach stehen Covers auf dem Programm, bevor beim "Takeover" ein angespieltes Stück des Gegners zu Ende geführt wird. Zusätzlich wird ein eigenes Lied neu arrangiert, holt man Überraschungsgäste auf die Bühne und setzt dann abschließend zum großen Finale an.

"Das ist eine Herausforderung, die sich live stellt, die es so noch nie gab", betonte Alec "Boss Burns" Völkel. "Hier treffen ja nicht nur zwei Bands, sondern auch zwei Städte aufeinander." Dass es die deutsche Gruppe als "Auswärtsteam" schwieriger haben könnte - immerhin bestimmen die anwesenden Fans mit ihrem Jubel den Gewinner -, glaubte der selbstbewusste Musiker nicht. "Du musst dich einfach auf das konzentrieren, was du kannst. Erspiel sie dir, Mann für Mann und Frau für Frau", erklärte er im Bezug auf das Publikum. Und legte schmunzelnd nach: "Wir werden es schwer haben, aber am Ende werden wir siegen."

Da zeigten sich die heimischen Starter etwas zurückhaltender, was aber naturgemäß dem Schmäh von Seiler & Speer geschuldet war. "Ich dachte, wenn wir auf die Mitleidsschiene setzen, dann kommen mehr", so Seiler. "Es geht mir nicht um die Competition, die Leute sollen eine gute Zeit haben." Dafür werden nicht nur er und sein Kollege Bernhard Speer sorgen, sondern natürlich auch die sie begleitende MeliBar Combo. "Die ist schwerst motiviert." Zudem gibt es von beiden Gruppen neues Material: The BossHoss veröffentlichen am 26. Oktober ihr Album "Black is Beautiful", vom österreichischen Musik-Kabarett-Duo erscheint eine neue Single. Alles bereit also für einen spannenden Wettstreit.

Quelle: APA